Plm, la notte dei verdetti. Al Manzoni va in scena la cerimonia conclusiva

Tutto pronto per l’ultimo atto del Premio Letterario Massarosa. Stasera la serata conclusiva animerà il teatro Vittoria Manzoni, nel capoluogo. Il programma è ricco e variegato: musica, teatro e ovviamente l’incontro con i cinque finalisti che si contendono la vittoria finale. A sfidarsi sono Davide Rigiani ("Il Tullio e L’eolao più stranissimi di tutto Il Canton Ticino", Minimum Fax), Alessandra Mureddu ("Azzardo", Einaudi), Valeria Tron ("L’equilibrio delle Lucciole", Adriano Salani), Monica Acito ("Uvaspina", Bompiani) e Ada D’adamo ("Come D’aria", Elliot). L’appuntamento è alle 21.15. A presentare il format, unico nel suo genere per un premio letterario, sarà Claudio Sottili con l’attrice Patrizia Lazzarini a introdurre le sinossi e Coquelicot Teatro che metterà in scena alcuni estratti dei romanzi finalisti, mentre la colonna sonora della serata è affidata a Michela Lombardi e Andrea Garibaldi.

"Un’edizione da record che vogliamo chiudere con una serata di altissimo livello – commenta il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato –; un vero e proprio spettacolo a teatro in cui i libri sono gli assoluti protagonisti. Un’occasione unica per entrare nell’animo delle opere e dei loro autori". Grande attesa per il voto della giuria popolare che sarà espresso direttamente in sala e che con lo spoglio in diretta porterà alla proclamazione del vincitore assoluto del Premio.

"Una serata piena di emozioni e di grande coinvolgimento popolare – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; il Plm vola in alto e allo stesso tempo rafforza le sue radici sul territorio. Questa è la sfida e questo il nostro impegno”. Sul palco anche i ragazzi del Plm Scuola, oltre ad alcune sorprese e video che raccontano un anno che ha visto il Premio protagonista in tutta Italia. "Dal Salone del Libro al Senato, ai tanti festival ed eventi culturali il Plm è cresciuto e noi siamo orgogliosi di poter dare il nostro sostegno alla sua valorizzazione e promozione a livello nazionale – sottolinea Giuseppe Scibetta, presidente della Fondazione Pomara Scibetta arte, bellezza e cultura –; un augurio a tutti i finalisti e pronti a nuovi importanti traguardi da raggiungere insieme".

A proposito di Plm Scuola, nei giorni scorsi sono stati decretati i vincitori di questa edizione. Ad avere la meglio nella sezione IV e V primaria "Il sorriso mai perso" di Matilde Pierotti, ex 5B primaria Massarosa ora IA; nella sezione I e II secondaria di primo grado "Strane coincidenze. Il collezionista di pelle" di Lorenzo Puccini ex IA ora 2A; nella sezione III secondaria di primo grado "Le parole ritrovate" di Aurora Della Ragione, ex 3A.

RedViar