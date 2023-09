Plastic Free Torre del Lago: 6 quintali di rifiuti raccolti in azione

Cinquanta partecipanti, 600 chili di rifiuti raccolti e la consapevolezza che sul fronte ambientale e della civilità c’è ancora tanto da fare. Sono le sensazioni dei volontari dell’associazione ambientalista Plastic Free, tornata in azione nei giorni scorsi con una nuova iniziativa che ha visto stavolta come scenario la zona di Torre del Lago e che ha coinvolto tanti cittadini. A dimostrazione che si tratta di una tematica molto sentita, tant’è che le mobilitazioni per pulire il territorio verranno ripetute anche in futuro.

L’appuntamento di Torre del Lago tra l’altro ha registrato una vasta collaborazione: dal comune di Viareggio al gestore dei rifiuti Sea ambiente, dal Parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli fino al discobar Baddy e il Mamamia, di fronte ai quali era stato fissato il ritrovo dei volontari. Un evento molto partecipato, quindi, che ha fatto emergere purtroppo la pessima abitudine di certe persone di utilizzare l’ambiente come se fosse un cassonetto dei rifiuti a cielo aperto. "In terra – raccontano i volontari di Plastic Free, che hanno raccolto i rifiuti con scope, guanti e sacchetti – abbiamo trovato troppe cannucce, bottiglie di birra e tappi: i locali dovrebbero trovare una soluzione migliore per arginare questo fenomeno. E poi, in spiaggia, tantissimi mozziconi di sigaretta, plastica e altri rifiuti". Con il plauso finale degli stessi titolari del Baddy: "Abbiamo raccolto sacchi di rifiuti, ma soprattutto consapevolezza: ogni piccolo sforzo conta e insieme possiamo fare la differenza".

d.m.