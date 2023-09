Più telecamere per i vandali a Seravezza: panchine rotte e panettoni spostati

Atti vandalici alle panchine nell’area antistante la scuola dell’infanzia Munari di Querceta. "Un danneggiamento segnalatoci da esponenti della minoranza consiliare e da alcuni cittadini – spiega l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – sulle quali siamo intervenuti in tempo record con una riparazione. Dalla prossima settimana, procederemo con il riordino delle panchine a Pozzi e, via via, in ogni frazione". Purtroppo si moltiplicano i vandalismi, soprattutto in centro, e ai danni di altalene e attrezzature per bambini, assieme a panchine e cestini per i rifiuti. Per non parlare delle scritte sui muri, con una particolare predilezione per i sottopassi. "Proprio mesi fa siamo intervenuti nella ripulitura del sottopasso della Madonnina – aggiunge Bernardi – cancellando le scritte che si erano sovrapposte negli anni. Situazioni spesso ereditate dal passato, sino a raggiungere una condizione non più accettabile. Le telecamere posizionate in prossimità del sottopasso sono un utile ausilio nei controlli ma tanto rimane ancor da fare per garantire il decoro".

Proprio di recente ignoti hanno rimosso una delle pesanti sfere presenti nello spartitraffico di piazza Mazzini a Seravezza, gettandola nel sottostante fiume. Tra i comportamenti giudicati come vandalismi rientra senza dubbio anche l’abbandono dei rifiuti. Un aspetto che l’amministrazione comunale sta prendendo di punta, come dimostrato dai ripetuti sopralluoghi dell’assessore all’ambiente Michele Silicani in alcune piazzole di raccolta. Un fronte sul quale è impegnata anche la polizia municipale, attraverso sopralluoghi anche in borghese e con l’ausilio delle telecamere. "Oltre ad essere in fase di ultimazione il sistema di videosorveglianza – spiega il comandante Mauro Goduto – stiamo potenziando le telecamere mobili che ci permettono di intercettare più facilmente i trasgressori".