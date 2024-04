Più decoro nei cimiteri comunali. Al via assistenza e manutenzione. La giunta approva le linee guida

Più decoro e ordine in segno di rispetto verso chi non c’è più ma anche verso coloro che si recano al camposanto per un ricordo e un saluto. È l’obiettivo con cui ha preso il via il nuovo servizio di assistenza e manutenzione nei cimiteri comunali, come previsto nel bilancio di quest’anno. Un addetto della cooperativa “Alta Versilia“, affidataria del servizio, curerà le principali attività di gestione e manutenzione nei diversi cimiteri. L’orario provvisorio prevede, al momento, la presenza dell’addetto con rotazione settimanale nei diversi cimiteri, ma la giunta guarda già al potenziamento del servizio con ulteriori turni di lavoro. Fin da questa prima fase di avvio, dunque, l’addetto assicurerà la sua presenza due volte alla settimana nei cimiteri di Seravezza e Querceta, e una volta alla settimana negli altri camposanti, ponendosi al servizio degli utenti per ogni tipo di assistenza e necessità. L’attività riguarda la pulizia dei vialetti e il taglio sistematico dell’erba, la rimozione dei rifiuti, il controllo delle luci votive, i pronti ripristini dopo gli eventi meteo, la minuta manutenzione delle strutture e, in generale, il mantenimento del decoro di ogni singolo camposanto, oltre all’assistenza costante agli utenti in ogni loro richiesta e necessità.

"Lo scopo del nuovo servizio – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini – è evidente: dare una risposta tempestiva a ogni tipo di necessità in un ambito assai delicato e importante, evitando di accumulare richieste e segnalazioni che comportano alla fine il ricorso a interventi di recupero affannoso di situazioni ormai degradate che creano disagio e giusto disappunto negli utenti. Insomma, la quotidianità degli interventi è di gran lunga preferibile agli interventi riparatori una tantum". L’orario provvisorio del servizio prevede 26 ore di presenza dell’addetto: a Querceta il lunedì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 8 alle 13, a Seravezza il mercoledì dalle 8 alle 12 e il sabato dalle 8 alle 13, il martedì sarà la volta di Basati e Cerreta Sant’Antonio, nella fascia oraria 8-12, e infine La Cappella il venerdì dalle 8 alle 12.

In questo quadro di organizzazione del servizio troverà posto anche il piccolo camposanto di Cerreta San Nicola dove, a seconda delle necessità di volta in volta riscontrate, saranno effettuati gli interventi necessari.