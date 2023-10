Pioggia e blackout. Proteste a Strettoia

Le foto mostrano strade avvolte dalle tenebre, puntellate qua e là dalle luci delle case. A inviarle è Graziano Ruberti, abitante di Strettoia infuriato per il blackout scattato mercoledì sera a causa delle piogge e nonostante i recenti lavori di efficientamento da parte di Enel in base al project financing siglato col Comune. "È sempre così da 25 anni – scrive – con gli studenti costretti ad aspettare il bus al buio in una strada stretta e senza marciapiedi".