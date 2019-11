Viareggio, 15 novembre 2019 - La notizia della probabile riapertura del Pino sul Tetto, lo storico locale della Pineta di Ponente, ha provocato comprensibile soddisfazione in tutti quanti hanno visto quella parte della città negli ultimi anni impoverirsi e diventare preda di attività illegali. Il fatto poi che a far ripartire l’attività sembra debba essere Massimo Barsotti rappresenta anche una forma di continuità a livello familiare con chi aveva reso il Pino sul Tetto più che un semplice ristorante. Al plauso per la riapertura di un locale storico in una zona di grande fascino, si contrappongono da parte di alcuni delle perplessità legate ad alcune delle iniziative che, sembra, dovrebbero svolgervisi. Si parla infatti di incontri e spettacoli, ma a pochi metri in linea d’aria, in quello che era il bocciodromo attiguo all’ex casa delle guardie forestali, da 4 anni l’associazione ‘Per un futuro possibile’ organizza la rassegna ‘Teatro estate’ che propone talk show pomeridiani con personaggi di sport, cultura, medicina e spettacoli serali con opere teatrali, concerti, balletti e cabaret con valenza benefica. Nel caso non ci fosse un coordinamento, due proposte simili così vicine non potrebbero che danneggiarsi reciprocamente.

Giulio Arnolieri

© Riproduzione riservata