Multa alla supercar in esposizione

Pietrasanta (Lucca), 13 ottobre 2021 - La rombante Ford bianca dalle linee in stile supercar parcheggiata in piazza Duomo, proprio non poteva starci. E così quella fuoriserie è stata rigorosamente multata dalla vigilessa impegnata nei servizi in zona. Peccato che non si trattasse di una sosta improvvisata di un turista spaccone, bensì dell’esemplare da esposizione posizionato dal Comune di fronte al sagrato, in occasione del Premio Barsanti e Matteucci: quell’auto infatti, dotata del sistema frenante Brembo, è stata collocata in occasione della prevista consegna del riconoscimento sabato prossimo proprio a Alberto Bombassei, fondatore e presidente di Brembo, società leader di mercato nella progettazione e produzione di sistemi frenanti a elevate prestazioni per auto, moto, veicoli commerciali, nonché per il mondo delle competizioni e il mercato del ricambi. Ieri mattina, tra la curiosità dei tanti passanti, la vigilessa ha sanzionato il mezzo, nonostante di fianco ci fosse pure il banner di pubblicità al Premio Barsanti. Un episodio che ha creato non poco imbarazzo a palazzo, anche se è lo stesso sindaco Alberto Giovannetti a confermare che la comunicazione tra gli uffici era stata fatta e a gettare acqua sul fuoco riguardo a quella sanzione boomerang del Comune auto-multato. "Tutto risolto – taglia corto il primo cittadino – si è trattato di un semplice disguido e adesso è stato tutto sistemato".

E così, nonostante le acque agitate, ieri si è consumata – tra deposizione di corone e impeccabili cerimonie di rito – l’attesa celebrazione del bicentenario dalla nascita di Padre Eugenio Barsanti inventore del motore a scoppio. Prima l’omaggio di fronte alla sua abitazione in via Mazzini, poi il programma promosso dal Comune in collaborazione con il Rotary Club Viareggio Versilia è proseguito nel pomeriggio con lo scoprimento del busto in bronzo e della targa del giardino del complesso della sede espositiva e culturale del Chiostro di Sant’Agostino che porterà il suo nome. Adesso l’attesa è per la consegna del Premio fissata per sabato alle 18: sarà il sindaco a ufficializzare il riconoscimento a Alberto Bombassei, nominato Cavaliere del Lavoro, che nel 2017 è entrato a far parte dell’Automotive Hall of Fame, la più alta onorificenza dell’industria automobilistica mondiale oltre ad aver vinto il Premio Ernst & Young come imprenditore dell’anno nel 2012.