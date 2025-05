Benessere e mamme. Un binomio possibile. Eventi a Villa Borbone

Nel giorno della festa della mamma, domani, Manuela Guidi Pardini con Ilaria Grazioli celebrano la figura materna con una giornata di eventi a Villa Borbone che inizia alle 10 e finisce alle 17. Una giornata che porta con sè un’importanza particolare perché Manuela e Ilaria sono due mamme speciali: sono le mamme di Leonardo Brown, 22 anni, e Emma Genovali, 20, i due giovani che hanno perso la vita il 4 luglio del 2023 in un tragico incidente stradale mentre andavano al mare. Ebbene grazie al coraggio e alla generosità del cuore di queste due mamme è nata l’associazione "Leo&Emma", che ha scritto e scrive un percorso di solidarietà e di speranza. La speranza che un dolore crudele, come la perdita di un figlio, si trasformi in un dna di gesti di solidarietà verso la società. E quale giornata migliore si può cucire di solidarietà se non quella in cui si festeggianno le mamme? E così dalla logica della speraza nasce "Respira" un evento che l’associazione ha realizzato in collaborazione con il Centro Mosaica. Un evento che ingloba diversi momenti e diverse attività nell’ottica di dare un omaggio a tutte le mamme e pensato per condividere insieme alle mamme momenti di relax e consapevolezza. Una giornata in cui le mamme potranno scoprire l’importanza dei colori nella vita di ciascuno di noi grazie alla consulenza e agli insegnamenti di esperti del settore. Nella logica del cuore che anima l’associazione "Leo&Emma", domani Villa Borbone diventa il luogo del relax, della consapevolezza, della crescita individuale da trascorrre anche con la propria mamma. Si inizia alle 10 quando le mamme potranno contare sulla professionalità di tanti esperti come Norma Pizzi, Monica Dini, Anna Tartaglia, Mylene Lottini, Cristina Sorbi, Rita Bochicchi, Chiara Choppy e Gabriele Biancalana e Simona Bertolli. La giornata si terrà anche in caso di pioggia e se il tempo non fosse clemente Villa Borbone ha messo a disposizione degli spazi all’interno della dimora storica, ma la speranza è che dall’alto Leo e Emma diano un piccolo aiuto perché la giornata si svolga all’aperto con la possibilità, per chi lo desidera, di mangiare al sacco portandosi dietro un tappetino o qualcosa per sedersi e avendo l’attenzione di non lasciare in terra rifiuti.

"Respira". il nome della iniziativa richiama il coraggio che dimostrano Manuela Guidi e Ilaria Grazioli che hanno continuato a respirare nonostante la perdita dei figli. L’iniziativa che parla al cuore di ciascuno di noi è gratuita, ma se qualcuno vuole donare una piccolo, o grande che sia, o contribuisce al sostentamento economico dell’associazione, ma compie anche un gesto che sa di buono e chi più di una mamma nella sua vita dimostra bontà? Forse nessuno nella vita di ciascuno di noi. E allora "Respira" diventa il respiro di una collettività che non dimentica Leo e Emma.

m.n.