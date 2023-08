"Pietrasanta: Giovane volontario pulisce il tavolo bruciato a Ponterosso"

Non c’è pace per il piccolo parco pubblico di via Monteverdi, a Ponterosso. Dopo che ignoti hanno spaccato alcuni giochi per bambini tirandoli poi in cima agli alberi, sere fa c’è stato un nuovo raid concluso con un tavolo bruciato in più punti e l’abbandono di rifiuti di ogni tipo. I residenti hanno subito segnalato l’episodio all’Urp del Comune e alle forze dell’ordine, le quali hanno garantito di effettuare spesso dei controlli trovando però i ragazzi sempre seduti a parlare, senza notare quindi alcun vandalismo. A restituire il buon umore agli abitanti del quartiere, insieme alla speranza per una gioventù migliore, ci ha pensato Mattia (nella foto), giovane volontario dell’associazione “Plastic Free“. Armato di guanti e sacchetti ha raccolto di tutto: palloncini, bicchieri di un fast food, mozziconi, carta, polistirolo, plastica e altri rifiuti. "Così non va bene", ha poi concluso in un video che in poche ore ha registrato centinaia di visualizzazioni.

d.m.