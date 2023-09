pietrasanta

La città è stata scelta per ospitare il XVII convegno nazionale dei geologi, in agenda dall’11 al 13 settembre al Sant’Agostino. Il prestigioso incontro vedrà il mondo della ricerca, dell’impresa e della pubblica amministrazione dialogare sulle scienze che studiano il pianeta e gli approcci più innovativi per risolvere criticità ambientali tra cui i rischi naturali.