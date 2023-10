pietrasanta

Dopo due giorni di camera ardente alla chiesa della Misericordia di via Mazzini, oggi sarà istituito il lutto cittadino per l’addio all’artista colombiano Fernando Botero. Alle 10,30 dalla chiesa partirà il corteo in direzione del Duomo, dove ci saranno gli interventi delle autorità a cui seguiranno il funerale e la tumulazione delle ceneri nel cimitero cittadino di via Garibaldi.