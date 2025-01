Pierucci: "La politica dei tagli non va bene"

Un accorpamento che aveva fatto discutere e aveva suscitato non poche proteste da parte di insegnanti, studenti e genitori, quello tra l’Isi "Marconi" di Viareggio e l’Iis "Don Lazzeri Stagi" di Pietrasanta, e rimandato di un anno dalla Regione, con la richiesta, ora, al ministero, di una revisione dei numeri sulla popolazione scolastica e alla pronuncia del Tar. "Il presidente Giani e l’assessora Nardini hanno preso atto di come la decisione fosse stata presa su basi non così solide e che i numeri, di fatto, non giustificassero quegli accorpamenti previsti dal Governo. Non può che farmi piacere, quindi, che un ordine del giorno nato nel nostro consiglio provinciale ad opera del consigliere Federico Gilardetti, sia stato tra i fattori che hanno innescato la riflessione che ha portato a decidere tale proroga", commenta il presidente della Provincia Marcello Pierucci. "Resto convinto che di fronte a un ambito importante come la scuola, non si può né si deve portare avanti una politica di tagli come quella che sta effettuando il Governo, senza considerare le esigenze dei territori e dei singoli istituti - conclude Pierucci - Bensì si deve guardare alla scuola come a uno dei settori nei quali è più importante investire".