Uccide piccione con la scopa, clienti indignati: “E’ stato sconvolgente”. Lui: "Ma non volevo ammazzarlo"

Pietrasanta (Lucca), 9 giugno 2023 - Tra i bar del centro storico e i piccioni il rapporto non è mai stato idilliaco. Una delle scene classiche è il volatile che si attacca a un bicchiere e lo fa volare in terra rompendolo. Più disgustoso quando il pennuto vola sui tavoli e sgancia un ricordino che va a finire sui piatti, con immediate scuse ai clienti e una nuova portata riparatrice. In certi casi ai titolari non resta che imbracciare la scopa anche per evitare intrusioni nel locale. Scena che si è ripetuta mercoledì alle 19.30 ai tavoli di un noto bar, ma con un altro finale perché il colpo di scopa non ha lasciato scampo al piccione. Chi stava consumando una bevuta ha stigmatizzato la reazione dei titolari, accusati di crudeltà verso gli animali. "È stato sconvolgente – scrive uno dei testimoni – vedere il proprietario di un noto bar ammazzare un piccione con un colpo si scopa. Questi volatili saranno anche fastidiosi, ma chi non rispetta la natura e la traumatizza non avrebbe ragione di vantarsi di avere un bar nel centro di Pietrasanta. C’erano anche dei bambini. Una scena davvero poco edificante".

Il titolare del locale chiede l’anonimato ma conferma l’episodio, assicurando di non essere un killer di piccioni. "Mi spiace aver urtato la sensibilità altrui – dice – ma non era mia intenzione ammazzarlo, anche perché a casa possiedo diversi animali. Anzi, è capitato di raccogliere vicino al locale dei pulcini caduti dal tetto e di averli portati a casa mia salvandoli da morte certa. Volevo solo scacciarlo dai tavoli, come fatto altre volte, ma devo averlo preso in un punto vulnerabile o forse era già ferito, chissà. Posso solo dire – conclude – che non ci ho dormito la notte".