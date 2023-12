Piazza Viani sarà riqualificata

L’inizio dei lavori per la piazza Viani, che si trova nell’area gestita dall’Autorità Portuale saranno nella prossima primavera. Lo ha confermato il commissario, l’architetto Alessandro Rosselli, che parlando del progetto ha detto: "la piazza Viani sarà ampiamente ristrutturata e il nostro progetto, oggetto di interlocuzione con la Soprintendenza, è stato apprezzato e sostanzialmente approvato. L’iter di approvazione da quell’ente arriverà presumibilmente entro questo mese, al massimo entro i primi giorni di gennaio. E subito avremo il progetto esecutivo e il bando di gara. Entro primavera prossima il via ai lavori". La piazza Viani, davanti alla Capitaneria di Porto, è ormai da anni in pessime condizioni, con le radici dei pini che fanno saltare l’asfalto e o che perdono rami. Con tutti i pericoli che possono comportare per le persone e le cose. Nel progetto, si vede che la pavimentazione sarà rifatta in pietra naturale, saranno cambiate le panchine così come l’illuminazione complessiva. Dovranno essere sistemate anche le asfaltature delle vie circostanti perché le radici dei pini hanno creato pericolosità per il transito dei pedoni e dei veicoli. Fu fatto un intervento tampone qualche anno fa, ma poi il problema si è ripresentato. Puntuale.

W.S.