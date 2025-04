Piazza Matteotti sarà riqualificata. Incarico all’università di Firenze

Doveva essere una conferenza per presentare il bozzetto del monumento per Papa Leone X, ma si è trasformata in qualcosa di molto più grande. La ciclopica scultura in marmo, alta 5 metri con una base di 25 metri quadri (il marmo è stato donato dall’imprenditore carrarese, ma residente a Pietrasanta, Gualtiero Vanelli), verrà realizzata dallo scultore Gabriele Vicari ed entro settembre 2026 sarà posizionata nel luogo più adatto per celebrare colui che con il lodo del 1513 assegnò Pietrasanta e i territori circostanti alla giurisdizione fiorentina facendo nascere, di fatto, la Versilia Storica. Non è detto però che la location sia per forza piazza Matteotti, come inizialmente indicato. Tutto dipenderà dallo studio che il Comune ha assegnato all’università di Firenze per ridisegnare e riqualificare la stessa piazza, che è poi il vero annuncio fatto ieri in sala giunta dal sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti. "La sola opera costerà 200mila euro – ha detto – e ritengo che sia un progetto fondamentale. Il lodo di Leone X fu il ’Big bang’ senza il quale Pietrasanta e la Versilia non sarebbero esistite. Fu una sorta di Rinascimento che determinò lo sviluppo della Versilia: è giusto ricordare un personaggio così importante e valorizzare e preservare la storia di Pietrasanta. Se qua sono fioriti i laboratori ed è venuto Michelangelo è grazie a Leone X. Vorremmo inaugurarla a fine estate 2026 insieme alla piazza riqualificata, ma ci muoveremo una volta pronto lo studio dell’ateneo. Ci siamo mossi anche con il ministro Salvini: ci darà una mano a livello di risorse e questo è importante". Giovannetti ha poi aggiunto che l’incarico è stato dato al docente di architettura Michelangelo Pivetta e ha assicurato che piazza Matteotti continuerà a chiamarsi così: "Anzi, potrà ospitare anche una statua per Matteotti. Oggi la piazza è insignificante, ma acquisterà prestigio grazie a questo progetto e all’arrivo, nel vecchio municipio, della biblioteca e dell’Archivio storico".

È stato invece Luigi Santini, direttore dell’Istituto storico lucchese (sezione Versilia storica), a ricordare che l’idea del monumento a Leone X venne a Gianfranco Biagi, amico di Vicari, durante una cena a Solaio nel 2013, in piene celebrazioni per i 500 anni del lodo: "Più che il pontefice vogliamo ricordare il lodo, il fatto storico che restituì a questa terra il suo antico nome ’Versilia’ dando il via a bonifiche, libero commercio e quant’altro". Con Vicari che ha spiegato di essersi ispirato ai dipinti di Raffaello e ai ritratti in terracotta visti al "Victoria and Albert Museum" di Londra.

Daniele Masseglia