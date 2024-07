Piazza in festa. Si celebra l’amicizia

Oggi alle 19, al parco Les Jardins d’Ecaussinnes di Tonfano, la comunità di Pietrasanta e quella di Ecaussinnes, dove dal primo Dopoguerra hanno scelto di vivere e lavorare, nelle miniere e nelle cave, molti cittadini versiliesi, parteciperanno alla cerimonia per il 27° anniversario dell’associazione Lucchesi nel Mondo, evento che da anni segna un momento di valorizzazione dei rapporti esistenti tra città gemellate. "Il gemellaggio è espressione di identità europea, amicizia e cooperazione – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai gemellaggi, Francesca Bresciani – promuove il dialogo, lo scambio di esperienze e conoscenze fra popolazioni anche molto distanti. Sono i cittadini, infatti, i veri attori di questo rapporto: è per noi motivo di orgoglio che, mercoledì, accanto alle delegazioni ospiti, ci siano anche ragazzi e ragazze di Grenzach-Wyhlen, ospiti di alcune famiglie di Pietrasanta dopo che altrettanti nostri giovani concittadini sono stati accolti in Germania per una settimana di studio e conoscenza di usi e tradizioni locali".

Oltre alla rappresentanza istituzionale di Pietrasanta e di Ecaussinnes, guidata dal sindaco Xavier Dupont, sarà presente anche una delegazione da Grenzach-Wyhlen, altra cittadina gemellata con la “Piccola Atene” delle Versilia. Per l’associazione Lucchesi nel Mondo parteciperanno la presidente Ilaria Del Bianco e quella della sezione di Ecaussinnes, Manuela Bertagna. Presente anche una delegazione del Comune di Seravezza.