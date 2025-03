Piano strategico della cultura, si conclude l’iter. Domani l’ultimo incontro pubblico con gli operatori

Ultimo atto per il percorso di ascolto e confronto dedicato alla realizzazione del piano strategico di sviluppo culturale di Pietrasanta, in primis l’eventuale candidatura della città a "Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027". L’appuntamento è per domani alle 18 al Sant’Agostino ed è stato convocato per tirare le fila di quanto emerso ai tavoli di lavoro che hanno affrontato il tema della cultura su vari livelli (programmazione, infrastrutture e marketing territoriale). Il percorso, sviluppato con il supporto di Promo PA Fondazione, ha coinvolto rappresentanti del settore economico e ricettivo, artisti e artigiani, galleristi, curatori d’arte, operatori turistici e dello spettacolo. Saranno di nuovo protagonisti all’incontro di domani che ha l’obiettivo di delineare le priorità strategiche del piano, raccogliendo le varie istanze emerse per arrivare al documento definitivo.