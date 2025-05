Pesca e acquacoltura. Presentazione bandi Galpa al nuovo mercato ittico

Con la pubblicazione sul Burt dei primi due bandi, entra ufficialmente nel vivo l’attività del Galpa Toscana, organismo unico regionale nato dall’esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione Feamp 2014–2020 dai quattro Flag presenti in Toscana: Flag Alto Tirreno, Flag Golfo degli Etruschi, Flag Costa degli Etruschi e Flag Costa d’Argento. Il Galpa Toscana, punto di riferimento per lo sviluppo locale nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è stato assegnatario di un finanziamento complessivo pari a 5.447.422 euro, destinato alla realizzazione della Strategia locale di sviluppo. I due bandi appena pubblicati, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.290.000 euro, rappresentano un primo importante passo per il sostegno concreto alle imprese e agli attori del settore. Ricerca e innovazione in acquacoltura: 750.000 euro; campagne promozionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: 540.000 euro. I bandi sono aperti a tutte le aziende del comparto, ma anche a centri di ricerca, enti pubblici e altri soggetti interessati operanti in Toscana.

Per garantire una presenza capillare e supportare al meglio la partecipazione del territorio, il Galpa Toscana, che ha suddiviso operativamente la regione in Area Centro-Nord e Area Centro- Sud, ha organizzato una serie di incontri di animazione territoriale. E oggi alle 17 l’importante incontro si svolgerà al Nuovo mercato ittico di Viareggio, al primo piano, Molo Marinai d’Italia.

"L’obiettivo del Galpa Toscana – afferma Marcello Giuntini, presidente di Far Maremma e del Galpa Toscana – è promuovere la competitività, l’innovazione sostenibile e la valorizzazione dei prodotti del mare e delle acque interne, mettendo al centro lo sviluppo delle comunità costiere e rurali. Questi due bandi – conclude il presidente Giuntini – sono un sostegno alle imprese del settore pesca e acquacoltura. Il nostro obiettivo adesso è presentarli ai territori, agevolare gli attori ad accedere a questi costi e proseguire nelle nostre attività di sostegno e sviluppo del territorio".

Red.Viar.