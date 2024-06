Persone attraversano i binari, treni fermi per un’ora a Torre del Lago

Viareggio (Lucca), 29 giugno 2024 – Dalle 15 alle 16 circa di questo pomeriggio (29 giugno) sono rimasti fermi i treni in transito nella stazione di Torre del Lago a Viareggio ( Lucca), perché il macchinista di un treno in transito ha notato alcune persone attraversare i binari. Per precauzione il convoglio si è fermato per effettuare una verifica che non ci fossero stati problemi per nessuno. Una volta che tutto è risultato essere a posto il treno è ripartito dopo essere rimasto fermo per circa un'ora. Non è la prima volta che ci sono persone che attraversano i binari nella stazione di Torre del Lago o nelle zone limitrofe, in passato ci sono stati anche incidenti mortali per questi motivi.