Personale su navi. Tante le figure

La famosa compagnia di navigazione turistica sta procedendo con nuove assunzioni che riguardano diversi profili professionali sia a bordo delle navi che presso le sedi centrali. Vediamo tutte le posizioni aperte e le informazioni utili sul recruiting del personale.

Facilities Director; Fireman; First Deck Officer; HR Director; HR Learning & Development Manager; HR Specialist; Pest Controller; Ordinary Seaman; Assistant Spa Manager; Beautician (hair/nail); Beauty Therapist; Butcher; Butler; CDC Outlet; Chefs; Clearance Officer; Cooks; Galley Utility; Guest Service Manager e Supervisor.https://www.careers.msccruises.com/

3 FUNZIONARI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’ IMPIEGO (ARTI)

Arti-Toscana lancia un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 unità di personale appartenente all’ Area dei Funzionari e dell’ Elevata Qualificazione, profilo professionale “Funzionario in Politiche del Lavoro”, nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato, presso l’ Agenzia Regionale Toscana per l’ impiego (Arti). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’ indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale a decorrere dal giorno della pubblicazione dell’Avviso sul Portale InPA: https://www.inpa.gov.it/, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno di pubblicazione sul Portale INPA .

Portale per il reclutamento – InPA: https://www.inpa.gov.it/ Scadenza 15/12/2024 ore 12.