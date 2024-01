Personaggi a Villa Bertelli. Dall’ex ministro Terzi fino a Sgarbi e volti Rai

Maestoso inizio 2024 per la Fondazione Villa Bertelli che ha già confermato nel calendario di gennaio una serie di appuntamenti di prim’ordine, con presentazioni e incontri di risonanza nazionale. Si partirà giovedì 18 alle 17.30 con il ritorno di Giulio Deangeli, giovanissimo scienziato con cinque lauree e attualmente ricercatore all’Università di Cambridge, che presenterà il suo ultimo libro "La facoltà di scegliere". Seguirà sabato 20 alle 17 una seconda interessante, quanto originale presentazione del libro di Alessandro Bedini e Maurizio Guidi "Insolita Lucca. A zonzo per la storia. Con Franco Cardini, Dante e Uguccione". A fare da padrone di casa, insieme agli autori, uno dei protagonisti, lo storico Franco Cardini, affiancato per l’occasione da Riccardo Nencini, già Senatore della Repubblica e scrittore, con il coordinamento di Alessandra Cenci Campani. Domenica 21 alle 17 appuntamento con Rai Uno per la presentazione del libro "Mussolini io ti fermo. Storia leggendaria di Giuseppe Bottai. Scelse la patria, combatté i nazisti" dell’ex vicedirettore del primo canale pubblico, Angelo Polimeno Bottai, che interverrà con la giornalista Sonia Sarno, noto volto del TG1. Giovedì 25 alle 16.30 omaggio al Giorno della Memoria col ritorno di Enrico Fink, da anni una delle principali voci del mondo ebraico italiano, accompagnato dal nucleo storico dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Sabato 27 alle 17 sarà di scena la politica internazionale col Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Ministro degli Esteri del Governo Monti, accompagnato nel suo intervento da Andrea Giannotti, docente di Relazioni internazionali a Pisa e a Mosca. Chiuderà la carrellata degli illustri ospiti, Il Sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che presenterà per la prima volta in Versilia, il suo ultimo libro "Michelangelo Rumore e paura" con cui ha chiuso la trilogia del Rinascimento, dopo Leonardo e Raffaello. "Crediamo di poter essere soddisfatti di questi primi passi nel nuovo anno – dice il presidente della Fondazione Ermindo Tucci- e confidiamo di portare avanti un programma di eventi in grado di rispondere alle più diverse esigenze del pubblico, che ancora una volta invitiamo nei nostri spazi, aperti tutto l’anno. Villa Bertelli non soltanto per i turisti, dunque, ma un calendario ricco di interessanti proposte anche per i fortemarmini e i versiliesi".