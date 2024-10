Per le famiglie. Il libro del cuore diventa un dono

Antonella Meccariello (nella foto) la donna viareggina per la quale è in corso un processo di beatificazione e che viene pregata da tanti fedeli il 20 ottobre avrebbe compiuto 52 anni. Per celebrare la ricorrenza, nel prossimo settimana il libro che la ricorda scritto da Daniele Bolognini, Velar Edizioni, e in vendita in due parrocchie viareggine. L’incasso sarà devoluto dalla famiglia Meccariello all’attività di assistenza alle famiglie bisognose delle parrocchie stesse. La vendita avverrà sabato pomeriggio dopo la santa messa delle 18 officiata da don Daniele alla chiesa della Migliarina. Stessa cosa avverrà domenica nella stessa chiesa dopo la messa delle 11,30. La vendita verrà replicata domenica 13 ottobre dopo la messa delle 10 che verrà celebrata sempre da don Daniele nella chiesa del Terminetto. Il libro costa 5 euro e ripercorre le tappe della vita che Antonella ha speso a favore della preghiera e dell’aiuto verso il prossimo. Intanto un grande quadro di Antonella è stata posizionato a Lucca nel santuario che ricorda Santa Gemma Galgani. L’immagine porta la dedica di don Luigi Pellegrini e don Emanuele Rosi. La vendita del libro è stata allestita sempre a Lucca a Casa Giannini, in centro, dove ha vissuto Santa Gemma Galgani. La famiglia Meccariello ringrazia le suore di Santa Gemma e di Casa Giannini oltre che don Daniele parroco della Migliarina e del Terminetto per questa attività di divulgazione a favore di Antonella.