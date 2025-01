Per i trent’anni di musica live. La festa sul palco dei Masnada

Trent’anni belli tondi di musica dal vivo e, soprattutto, trent’anni di musica di Carnevale. I Masnada festeggiano oggi il loro compleanno e lo faranno, stasera in un concerto evento al Carpe Diem, circondati dal calore dei loro fan, siano essi ragazzini divenuti adulti o giovani che al momento della loro fondazione neanche erano nati. Sergio Del Carlo, assieme a Valerio Cosci, restano gli unici due ‘original’ di questo gruppo senza età.

Sergio, a quando risale la fondazione?

"Era il 1994, dentro il frantoio di mio suocero. Come me e Valerio c’era anche Maurizio Paoli, che è rimasto con noi fino a qualche anno fa. Eravamo tre musicisti con la passione per la musica del Carnevale".

Il primo concerto?

"Nel 1995 a una festa a Corsanico. Venne ad ascoltarci l’allora presidente del Comitato Carnevale Darsena. Da allora partì la nostra avventura nel Carnevale".

Praticamente avete suonato a tutte le feste rionali.

"Se non a tutte, quasi. Ma per due anni abbiamo avuto anche l’onore di suonare all’interno del circuito del corso. Un anno davanti all’hotel Royal e un anno in piazza Mazzini".

Masnada, nome particolare. Perché?

"Ci dicevano che, essendo un gruppo formato da otto elementi, eravamo una masnada di gente...".

In trent’anni si sono alternate tante voci e nuovi personaggi del Carnevale.

"In effetti sì, ne abbiamo lanciati tanti. Marcello Cagnolo, ‘Pepè’ Simone Gasperini, Lorenzo Biagini, Marco Musetti, Lorenzo Ghiselli, Massimo Domenici, Alessandro Turri, Andrea Gianni, Luca Della Latta, Luca Bertuccelli, David Dal Pino, Andrea Passaglia, Alessandro Casini, Francesco Bertuccelli, Silvia Di Fatta, Ilaria Casagrande e Silvia Barbieri. Ha fatto parte della squadra anche l’indimenticabile Daniele Biagini".

Il riconoscimento più bello?

"Le targhe con cui ci hanno omaggiato, sia al Festival di Burlamacco, che a Canzonissima di Carnevale, per i nostri 25 anni".

Quest’anno a Carnevale dove vi esibirete?

"Al rione Vecchia Viareggio, al Darsena e al CRO".

Per quanto andrete, ancora, avanti?

"Bella domanda. Non lo so".

Come è composta la band oggi?

"Oltre e me e Valerio ci sono: Gianni Cortopassi, Alessandro Turri, Gianmarco Madonna, Andrea De Nisco e Lorenzo Biagini".

Ultima domanda. Cosa si prova a suonare Carnevale live su un palco?

"È una soddisfazione unica, vedere la partecipazione della gente che ancora balla la musica di Carnevale. Già questo ci appaga e manda via la stanchezza, del resto 30 anni sono tanti...". Sergio Iacopetti