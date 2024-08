Per i più piccoli. Giochi ed eventi nel weekend

Un fine settimana dedicato ai bambini e alle famiglie. Una grande festa che apre agosto, il mese delle vacanze per eccellenza. Piazza XXIV Maggio, il centro storico, “conquistata” dai bambini per “Pietrasanta for kids”, la rassegna organizzata a Tonfano in calendario oggi e domani con il patrocinio del Comune, dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Un fine settimana ricco di iniziative e di appuntamenti. Si parte dalla fiera promozionale a tema, giochi, spettacoli di animazione e attività per le future mamme si susseguiranno dalle 11 alla mezzanotte di oggi per poi riprendere alle 9,30 di domani e concludersi in tarda sera.

Tra le iniziative in programma nella prima serata di oggi c’è la scoperta del percorso musicale naturale che, dalla gravidanza, accompagna il bambino fino al palcoscenico. Il percorso è stato curato da Susanna Altemura con l’Accademia delle Muse; e ancora i Falconieri della Fortezza che con i loro maestosi esemplari gufi, falchi, barbagianni e altri rapaci catturano sguardi e attenzioni; l’esibizione alle 20,55 di “Diversamente Musical” in chiave “disneyana”, dedicata ai più piccoli che hanno come protagonista le associazioni L’Albero di Ohana e K- Antares; infine, alle 21,30 e alle 22,15 lo spettacolo di magia comica de “I Senza Nome”.

Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono a partecipazione gratuita.