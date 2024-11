Per i lunghi lavori sotto le logge. La Lega chiede tagli alla Cosap

Arriverà al voto del prossimo consiglio comunale, in calendario lunedì 25 novembre, la mozione presentata dalla Lega per chiedere all’amministrazione Del Ghingaro la riduzione della Cosap (il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) “Nei confronti dei commercianti che - si legge - risultano più colpiti dai disagi causati dalle impalcature necessarie alla riqualificazione di piazza Cavour”. La mozione raccoglie l’appello lanciato proprio dai negozianti del Piazzone, che ha attraversato anni di totale abbandono e dove, adesso, dopo una lunga attesa, ha preso forma il cantiere per i lavori di riqualificazione dei loggiati a cura della Mercato Srl che proseguiranno (secondo il cronoprogramma) fino al 30 marzo 2026. “La crisi commerciale, unitamente alla situazione e alle incertezze dell’area, hanno comportato negli ultimi anni una riduzione notevole dell’indotto economico”, per questo la Lega chiede lo sconto sulla Cosap.