Penne che hanno lasciato il segno. Il giornalismo come scelta di vita

Dopo aver raccontato l’evoluzione dell’informazione, dagli “acta diurna” dell’Antica Roma al digitale, ripercorriamo la storia del giornalismo italiano attraverso la vita e le opere di alcuni cronisti importanti.

Tiziano Terzani (Firenze, 14 settembre1938 – Orsigna, 28 luglio 2004). Giornalista e scrittore, ha portato avanti la sua professione con passione. Si formò sui resoconti sportivi e arrivò ai diari di guerra, e ai libri. È stato a lungo collaboratore de “L’Espresso” e “La Repubblica”, nonché un viaggiatore appassionato.

Giorgio Bocca (Cuneo, 28 agosto 1920 – Milano, 25 dicembre 2011). È stato un partigiano e ha scritto per vari giornali. Negli anni Sessanta ha lavorato al “Giorno” di Milano, dove si affermò definitivamente come inviato speciale, in Italia e all’estero. Nel 1976, con Eugenio Scalfari, fondò il quotidiano “la Repubblica”, con cui, da allora, collaborò ininterrottamente.

Oriana Fallaci (Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006). Staffetta partigiana a Firenze. Scrittrice, giornalista e corrispondente di guerra. Scrisse per il “Corriere” e per “L’Europeo” con interviste a tutti i grandi personaggi della politica del suo tempo. Ha scritto romanzi famosi come “Lettera a un bambino mai nato” e “Un uomo”. Questo è il suo pensiero sul giornalismo: "Quale altro mestiere ti permette di scrivere la storia nell’attimo stesso del suo divenire e di esserne il testimone diretto? Il giornalismo è un privilegio straordinario e terribile. Non a caso, se ne sei consapevole, ti consuma in cento complessi di inadeguatezza. Io amo il giornalismo e lo temo per questo".

Gianni Minà (Torino, 17 maggio 1938 - Roma 2023). Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, iniziò la carriera giornalistica nel 1959 a “Tuttosport”. Nel 1960 ha esordito alla Rai come collaboratore dei servizi sportivi per le Olimpiadi di Roma. Ha seguito otto mondiali di calcio e sette olimpiadi, oltre a decine di campionati mondiali di pugilato.

Eugenio Scalfari (Civitavecchia, 6 aprile 1924-Roma 2022). Giornalista, scrittore e politico. Contribuì con altri a fondare il settimanale “l’Espresso” ed è stato fondatore del quotidiano “la Repubblica”con cui aprì una nuova pagina del giornalismo italiano. Sotto la sua direzione, il quotidiano, diventò in pochissimi anni il principale giornale italiano per tiratura.

Indro Montanelli (Fucecchio 1909 - Milano 2001) Giornalista, saggista e scrittore, uomo simbolo del “Corriere della sera”, per il quale lavorò dal 1938 fino alla morte. Nel 1977 rimase ferito a causa di un agguato brigatista. Agli studenti disse: "Chi di voi vorrà fare il giornalista si ricordi di scegliere il proprio padrone: il lettore”.

Enzo Biagi (Lizzano 1920 - Milano 2007) è stato un partigiano poi giornalista, scrittore e conduttore televisivo, una delle firme più importanti di varie testate e volto popolare del secolo scorso.