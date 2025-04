Pd sull’orsetto pugnalato: "Imposizione di Giovannetti"

"Assenza di confronto con gli operatori del settore, con le realtà culturali del settore e con cittadini. La cultura torni ad essere un tema di discussione aperto, partecipato e pianificato". Questa la posizione del gruppo Pd in consiglio comunale e del Partito Democratico pietrasantino dopo l’installazione dell’opera di Rachel Lee Hovnainian all’uscita autostradale. "L’installazione della scultura raffigurante un orsetto nero trafitto da un pugnale – afferma il Pd – già lo scorso anno, quando fu esposta in piazza Duomo, aveva diviso l’opinione pubblica. Oggi, collocata in un punto strategico di accesso alla Versilia, accoglie visitatori e cittadini con un messaggio che appare quantomeno discutibile. A sollevare dubbi non sono solo i cittadini di Pietrasanta, ma anche il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, che ha dichiarato pubblicamente di non essere stato informato della scelta. Ancora una volta il sindaco di Pietrasanta dimostra un atteggiamento sordo alle istanze confronto, continuando a prendere decisioni senza un dialogo. Questo episodio evidenzia un problema più ampio: la totale assenza di un confronto con gli operatori del settore, con le realtà culturali del settore che con cittadini. Ed ancora la mancanza, nonostante le numerose richieste dell’opposizione, di una commissione cultura".