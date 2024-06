Pd sui centri antiviolenza: "L’assessore ripristini il precedente servizio"

Il Pd torna a criticare il nuovo servizio di sportelli antiviolenza. A protestare Giulia Ercolini della segreteria comunale Pd Seravezza con delega ai diritti sociali e diritti civili, Luciana Giannotti del direttivo comunale Pd, Flaviana Landi della segreteria comunale Pd con delega servizi socio sanitari e cultura, Clarissa Giulia Pardini segretaria Versilia Giovani Democratici e consigliera comunale. "Rimaniamo esterrefatte – dicono – davanti ai grandi annunci sulla riapertura dello sportello antiviolenza da parte dell’assessora Mozzoni. Siamo passati da uno sportello aperto due volte a settimana alla Croce Bianca, struttura che si prestava perfettamente alla garanzia di anonimato delle donne, ad un servizio dimezzato, di sole due ore settimanali, in una struttura istituzionale che mal si addice al rispetto di chi è in cerca di protezione. Come se non bastasse, prima di questa “riforma” lo sportello era gestito dalla Casa delle Donne di Viareggio iscritta all’ albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case rifugio e facente parte di una rete ampia di operatrici e professioniste. Chiediamo quindi all’assessora di fare un passo di lato e di ripristinare i centri che ha chiuso e potenziando la rete di sostegno"