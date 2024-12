Pd su piano arenili: "Fratture interne alla maggioranza"

Diventa un caso la presentazione del nuovo piano arenili in commissione urbanistica, inizialmente in agenda oggi ma rinviata a gennaio. Secondo il Pd la richiesta avanzata dall’assessore Ermanno Sorbo al presidente della commissione Giacomo Vannucci, entrambi della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“, sarebbe il sintomo di attriti all’interno della maggioranza. "Vannucci e Sorbo – scrivono il gruppo consiliare e l’unione comunale Pd – non si sono parlati prima di convocare la riunione? Gli uffici non si erano resi conto di eventuali mancanze o errori nel materiale? Inoltre, se ci sono mancanze tecniche, che piano è stato presentato ai balneari e ai cittadini qualche settimana fa? Cosa peraltro insolita anticipare la presentazione alla cittadinanza e alle categorie prima di un confronto con i membri della commissione. È forse un braccio di ferro tra Vannucci e Sorbo?". Il Pd, in sostanza, non crede che dietro il rinvio ci siano solo questioni tecniche: "Gli uffici hanno consentito la convocazione, firmata anche dalla funzionaria: se avesse avuto contezza di mancanze o problemi tecnici non si sarebbe assunta la responsabilità di firmarla. Il rinvio è frutto di visioni discordanti all’interno della maggioranza o quanto meno di mancanza di condivisione".