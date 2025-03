Paura sui binari. Intervento della Plizia. Arrestato un giovane

La polizia di Stato di Forte dei Marmi ha arrestato un cittadino marocchino di 29 anni per violenza a pubblico ufficiale. La volante del commissariato di Forte dei Marmi è intervenuta infatti alla stazione ferroviaria di Querceta-Forte dei Marmi-Seravezza, per la segnalazione di alcuni passanti che si sono trovati ad assistere ad na scena da paura. Un soggetto in stato di evidente alterazione si trovava sui binari e brandiva una bottiglia di vetro creando pericolo per i viaggiatori. Le volanti giunte sul posto hanno tentato di portare il soggetto alla calma, ma questo si è scagliato contro gli operatori che a fatica lo hanno messo in sicurezza.

Gli agenti intervenuti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso e hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Lo straniero è stato portato in commissariato per essere identificato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.