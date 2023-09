Paura in casa a Gello Anziana fa fuggire il ladro "Ho la targa dell’auto"

Ladro entra in casa e viene messo in fuga da un’anziana a Gello: la donna ha cercato di fermarlo e recuperare la refurtiva, oggetti di grande valore affettivo. Una profonda paura, ma anche una pronta reazione per la madre ottantenne di Claudia Torcigliani, musicista della Filarmonica Giacomo Puccini: “Sabato pomeriggio un ladro è entrato in casa nostra portandosi via molte cose, alcune di valore ed altre di enorme valore affettivo“.

Claudia vive col marito, la figlia e l’anziana madre appunto a Gello, una piccola frazione tra Vado e Casoli. “Avrebbe portato via molto di più se non fosse stato sorpreso da mia madre - aggiunge la Torcigliani - che, insospettita dalla porta aperta, è entrata subito in casa trovandoselo davanti: ha cercato anche di trattenerlo, rischiando parecchio e per fortuna non le è successo niente…”. Una reazione davvero coraggiosa della donna, che ha cercato di fermare il malvivente e anche di convincerlo a lasciare sul posto la refurtiva. Il ladro è scappato sulla strada e ha raggiunto il vicino parcheggio dove lo aspettava un complice a bordo di una Toyota Yaris Hybrid color grigio canna di fucile. “Abbiamo anche la targa, visto che una vicina è riuscita a prenderla“, continua la Torcigliani, che afferma di non pubblicarla per scrupolo: “ Esiste la privacy e mi pare che in Italia siano tutelati più i ladri delle brave persone. Ringrazio tutti i miei vicini, che mi hanno aiutato e supportato”. Indagano i carabinieri.

I.P.