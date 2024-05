Paura al Pucciniano. Travolti da scenografie cadute da un camion. Quattro operai feriti

Momenti di paura ieri pomeriggio poco prima delle 14 al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago per l’improvviso crollo – all’interno di un’area di pertinenza del teatro stesso – da un camion di pesanti strutture di ferro e metallo, sotto cui sono rimasti quattro giovani operai, dipendenti del Festival Pucciniano. I quattro hanno riportato solo contusioni e ferite leggere. Ma inizialmente l’incidente sembrava più grave, perché gli operai erano rimasti incastrati sotto quelle strutture di ferro. Si trattava delle scenografie metalliche che saranno utilizzate per le rappresentazioni liriche della prossima estate e che i quattro si accingevano a scaricare e posizionare sul palcoscenico del Gran Teatro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei funzionari dell’ispettorato del lavoro della Asl, sono rovinosamente cadute dal camion le strutture metalliche sotto cui sono rimasti i quattro operai. Immediatamente soccorsi e liberati dagli altri colleghi di lavoro intervenuti in loro aiuto. Sul posto una squadra di vigili del fuoco che però quando è arrivata ha trovato gli operai che erano già stati liberati. E potevano già camminare sulle proprie gambe. La sala operativa del 118 ha inviato l’automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce Verde di Viareggio.

I quattro operai, tutti residenti fra Viareggio e Massarosa, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia per accertamenti. Uno è già stato dimesso; uno ha una frattura all’arto inferiore per cui è stato ricoverato in Ortopedia, gli altri due hanno riportato un trauma toracico. Uno di questi ultimi due è adesso ricoverato nella Subintensiva del Pronto soccorso. Comunque, niente di grave per nessuno. Dal Festival Pucciniano fanno sapere che i quattro operai coinvolti nell’incidente sul lavoro di ieri pomeriggio sono tutti dipendenti esperti assunti dal Pucciniano da alcuni anni.

Saranno adesso gli accertamenti tecnici effettuati dagli esperti dell’ispettorato del lavoro della Asl a spiegare il motivo per cui quelle pesanti strutture di ferro e metallo siano scivolate giù dal camion all’improvviso proprio mentre i quattro operai erano lì sotto.

Paolo Di Grazia