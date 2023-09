Paura a Lido di Camaiore: È Stramazzato un Pino in Via Primo Maggio

È caduto un grosso pino a Lido di Camaiore in via Primo Maggio, anche in azzenza di maltempo, e s’è appoggiato al muro di recinzione di una villetta: per fortuna nessun danno alle persone, ma rimane sempre urgente e necessaria la manutenzione ed il controllo assiduo delle piante e degli alberi di alto fusto da parte dei privati oltre che del Comune.