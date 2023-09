Passa il trofeo Buffoni Modifiche alla viabilità

Anche quest’anno il territorio di Strettoia farà parte del circuito del Trofeo Buffoni, tradizionale competizione ciclistica promossa nel comune di Montignoso e giunta alla 54a edizione. Di conseguenza la rivoluzione della viabilità che oggi pomeriggio interesserà una grossa fetta del comprensorio apuoversiliese riguarderà anche le strade strettoiesi, con possibili disagi che potrebbero protrarsi per alcune ore. Il passaggio degli atleti è in programma come detto nella giornata di oggi, più o meno tra le 14 e le 17,30.

L’itinerario partirà dall’Aurelia, al confine con Seravezza, per un totale di quattro passaggi, con successivo transito in via Casone, via Strettoia (da piazza Don Perich a via Amos Paoli), via Paoli, via della Chiesa e via Montiscendi, fino all’Aurelia. Cosa che ha reso necessario, per la polizia municipale, emettere un’ordinanza istituendo il divieto di sosta nelle strade interessate dal passaggio della gara, su entrambi i lati, per garantire sicurezza alla circolazione stradale. Diveti che saranno in vigore dalle 12 alle 18, oltre alla sospensione temporanea della circolazione per tutti i tratti di strada interessati dalla manifestazione.