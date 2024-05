Passa il Giro, Aurelia off limits. Mercoledì viabilità rivoluzionata

Passa il Giro d’Italia. Mercoledì modifiche alla viabilità per la tappa che arriva a Lucca; giovedì poi la carovana rosa ripartirà dal Belvedere di Torre del Lago. A Seravezza le scuole chiuderanno (considerando che il divieto di transito sulla statale Aurelia sarà disposto con due ore e mezzo di anticipo, rispetto all’orario previsto per il passaggio dei corridori e anche l’impossibilità di garantire il servizio della municipale fuori dai plessi), mentre a Pietrasanta ci sarà l’uscita anticipata. In considerazione del passaggio dei ciclisti sulla via Aurelia, attorno alle 16, in direzione Massa-Pietrasanta, a Seravezza sarà istituito divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli sulla via Aurelia, dalle 13 sino al termine del passaggio della corsa, previsto per le 17.30. Il secondo provvedimento interesserà via Ragazzi del ‘99, proprio in virtù della prossimità con l’Aurelia e dell’impossibilità, per le auto in sosta in piazza Alessandrini di immettersi sulla statale: per questo dalle 13 sino al termine del passaggio gara, su via Ragazzi del ‘99, nel tratto tra la caserma dei Carabinieri e piazza Alessandrini - via Aurelia, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli e verrà istituito il doppio senso di marcia.

Provvedimenti di viabilità straordinari anche a Pietrasanta, dove la carovana passerà fra le 16,15 e le 16,40: da Montignoso, il plotone supererà la rotatoria Avis per proseguire in via Marconi, attraversare piazza Matteotti e scendere lungo via Oberdan, fino a piazza Carducci; quindi via Sauro e via Garibaldi-Sarzanese. Sull’Aurelia (tratto fra il confine di Montignoso e via Avis compresa), in via Marconi (fra via Avis e piazza Matteotti), piazza Matteotti (tra via Marconi e l’innesto di via Oberdan, a monte dell’aiuola posta al centro), via Oberdan, piazza Carducci, piazza della Repubblica (nella parte esterna, fra piazza Carducci e l’innesto con via Sauro), via Garibaldi e via Sarzanese (tra via Valdicastello e il confine con Camaiore) scatterà per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione dalle 10 e di transito dalle 13,30. Transito e sosta resteranno possibili nella parte interna di piazza Matteotti, tra l’aiuola e il palazzo comunale e, in piazza della Repubblica. Per facilitare accesso e uscita dal centro storico attraverso via Martiri di S.Anna e la Provinciale Vallecchia, sul tratto di via Capriglia compreso tra via Martiri di S.Anna e piazza Statuto sarà istituto un temporaneo doppio senso di marcia; dalle 13 alle 18 verrà sospesa la funzionalità dei varchi in piazza Statuto e via Sant’Agostino.

Fra.Na.