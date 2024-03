Partito il restauro delle porte d’ingresso in legno della chiesa

Anche la chiesa di Sant’Agostino si rifà il trucco. In questi giorni è partito il restauro del portone principale e di quelle laterali, in legno (nella foto) nell’ambito dell’intervento che include il ripristino, tuttora in corso, delle 30 lunette affrescate dal pittore senese Astolfo Petrazzi lungo l’intero chiostro e degli infissi della chiesa che invece saranno oggetto di una successiva lavorazione. Il costo dell’operazione è di quasi 200mila euro, coperti da risorse comunali in compartecipazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. I due ingressi della chiesa avevano una superficie inaridita, zone sbiancate, verniciatura alterata e fenditure profonde, oltre a porzioni di cornice sconnesse e parti in legno compromesse. La manutenzione, approvata dalla Soprintendenza ed eseguita dalla “Archè restauri“ di Parma, prevede operazioni quali spolveratura, pulizia, riparazioni e risarcimenti delle porzioni mobili o sconnesse, patinatura e trattamento protettivo.