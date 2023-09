Partirà a breve il dopo scuola per la primaria a Seravezza

Quasi 1200 ragazzi oggi torneranno in aula: 826 gli studenti delle quattro scuole dell’infanzia, delle altrettante scuole primarie e della media, cui si aggiungono i 345 dell’Istituto superiore Marconi.

L’amministrazione Alessandrini è riuscita infatti a scongiurare il previsto taglio di una classe alle scuole dell’infanzia Munari di Querceta e Delatre di Seravezza. E la novità sarà la partenza –a breve – del dopo scuola che interesserà gli studenti delle primarie e della media che potranno avvalersi di educatori per lo svolgimento dei compiti. "Un anno che si preannuncia sereno – commenta l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni (nella foto) – grazie alle opere di ordinaria manutenzione, alla programmazione di questi due anni e, sul fronte degli organici, attraverso l’impegno degli scorsi mesi con i conseguenti ottimi risultati che garantiscono alle nostre scuole le loro potenzialità, senza alcun ridimensionamento". Intanto domattina sabato la Giornata dello sport allo stadio Buon Riposo di Pozzi dove sono attesi oltre cinquecento studenti; poi le attività con la biblioteca che anche quest’anno offrirà un percorso concordato con l’assessorato all’istruzione e il servizio pre-scuola per consentire ai genitori dei bambini delle primarie di accompagnare i figli a scuola prima dell’inizio delle lezioni. "L’augurio di buon lavoro va anche agli studenti del Marconi – aggiunge – che che sta vivendo una progressiva crescita in vista dell’avvio del cantiere per gli interventi programmati dalla Provincia su questo istituto: siamo impegnati, con il dirigente Lorenzo Isoppo, a cercare spazi alternativi".