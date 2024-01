Parrocchia di Sant’Antonio. Partita raccolta fondi per l’organo

L’obiettivo è ambizioso e all’altezza di un appuntamento importante quale l’Anno giubilare dell’elevazione a parrocchia della chiesa di Sant’Antonio, a Tonfano, di cui l’anno prossimo ricorrerà il 75° anniversario. Il lungo calendario partirà ufficialmente il 9 febbraio, per poi concludersi il 9 febbraio 2025, e la parrocchia ha deciso infatti di restaurare l’organo a canne "come un ricordo – spiegano – e un regalo per la generazione futura". Per questo motivo è partita una raccolta fondi a cui hanno già aderito alcune realtà del territorio. Il costo per i lavori di restauro si aggirano sui 36mila euro, ragion per cui la parrocchia si sta affidando alla generosità di chi vorrà contribuire a rendere ancora più speciale il Giubileo del 2025. L’appello lanciato dalla parrocchia, come detto, ha già raccolto le prime adesioni, riducendo a 30.400 euro la somma necessaria per poter provvedere con il restauro dell’organo. Dettagli alla mano, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha dato un contributo di 2mila euro, e così ha fatto anche il Consorzio mare Versilia (che riunisce gli stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta), fino ai 1.500 elargiti da una donatrice e altri 100 euro da un paio di parrocchiani. L’Iban per le donaziono è IT 44 N 08726 70221 000000 134351.

d.m.