Parole, pedali e Puccini. L’incontro di Fiab Toscana per le ciclovie sostenibili

VIAREGGIO

Una tradizione, un incontro abituale che ogni anno riunisce cittadini e soci che, in sella ad una bici, percorrono la Toscana per promuovere i valori della mobilità e sostenibilità anche come motore per uno sviluppo turistico. Un appuntamento abituale, quello delle associazioni della Federazione Italiana Ambiente e bicicletta che, quest’anno, dall’11 al 13 ottobre, si svolgerà a Viareggio e in Versilia, in occasione delle celebrazioni del centenario della morte del maestro Giacomo Puccini. “Parole & Pedali & Puccini“ è infatti il titolo dell’evento, organizzato da Fiab Versilia e dal Coordinamento Fiab Toscana, che questo fine settimana animerà le ciclovie della costa tirrenica, fino agli interni, per una tre giorni all’insegna di pedalate, nei luoghi e spazi cari a Puccini, ma anche di dibattiti e incontri per discutere della rigenerazione urbana e dell’uso della bicicletta anche come mezzo di inclusione sociale e di mobilità per tutti.

Saranno infatti pedalate dai 40 ai 63 km, quelle che i partecipanti contribuiranno a portare avanti, e a cui è ancora possibile iscriversi fino a domani, tramite il modulo reperibile sui siti di Fiab, da venerdì pomeriggio, con partenza dalla stazione Rfi, passando per Torre del Lago, Villa Borbone e la zona della Darsena, a quella di sabato 12 con l’esplorazione del lago di Massaciuccoli lungo la ciclovia Puccini, fino a Lucca e Capannori, e per concludersi domenica, lungo il tracciato della ciclovia Tirrenica e Francigena, passando per Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi e arrivando a Massa. Passando, tra una pedalata e l’altra, alle riflessioni e alle discussioni che proprio la Federazione ha come obiettivo, con la cultura sostenibile dell’utilizzo della bicicletta. “Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e ciclovie in Toscana“ è l’incontro pubblico che si terrà alle 16, sabato, nella sala Portus, al molo marinai, e che metterà al centro argomenti per sviluppare un senso, e una consapevolezza, comune, per contribuire a ridurre l’inquinamento, mantenersi in salute, liberare lo spazio urbano da destinare alla socialità e spingere ad un tipo di turismo che rispetti l’ambiente e la bellezza dei nostri territori, anche come rilancio per la stessa economia di questi territori.

Per un uso migliore, più sostenibile, più vivibiole, più inclusivo, delle nostre strade, della nostra vita urbana, ed extraurbana, e delle nostre città.