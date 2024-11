Parco Scultura 1600 utenti per la web app

Quasi 1600 persone, da agosto, hanno iniziato a utilizzare la web app dedicata al Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta (parcosculturapietrasanta.it) realizzata dal Comune per accompagnare i visitatori, reali e virtuali, alla scoperta dell’itinerario espositivo che rappresenta l’ideale prosecuzione all’aperto del Museo dei Bozzetti. Una collezione, quella che si può apprezzare dal viale a mare e fino in collina, nata negli anni Novanta, con la prima donazione di Fernando Botero e, da allora, arricchita fino a raggiungere gli 84 elementi che sono l’immagine del legame, forte e autentico della città con i maggiori artisti di fama nazionale e internazionale. Un museo all’aperto "che è unico al mondo – sottolinea il sindaco e assessore a cultura e turismo, Alberto Stefano Giovannetti – perché nato per andare incontro alle persone, senza richiamarle in un luogo preciso o dedicato. Proporlo in chiave più accessibile e moderna era uno dei nostri obiettivi e, grazie al lavoro coordinato dei nostri uffici e all’apporto prezioso delle associazioni, delle scuole e del sistema culturale cittadino, abbiamo imboccato la strada giusta".

Le statistiche restituite dall’applicazione segnalano, infatti, sessioni d’uso aperte da diverse zone degli Stati Uniti e del Sud America, da Europa centrale, Svezia, Finlandia e anche da Corea del Sud e Giappone, oltre che da tutta Italia. Gli utenti hanno scaricato materiali, seguito gli itinerari caricati nell’applicazione, letto le news e “navigato” fra le informazioni su opere e artisti del Parco. La web app è gratuita e accessibile da qualsiasi cellulare o tablet connesso a Internet, senza “occupare spazio”: per utilizzarla, infatti, basta digitare sul browser parcosculturapietrasanta.it e salvare il collegamento sul proprio dispositivo.