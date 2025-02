Parco fotovoltaico: "Risposte da Firenze"

"Sugli impianti per la produzione di energie rinnovabili ci aspettiamo risultati e non spot elettorali". Prendono una posizione netta i consiglieri comunali della Lega Nicola Morelli (capogruppo) e Pietro Cima. Nello specifico, il gruppo consiliare della Lega torna a rievocare lo spettro della realizzazione di un parco fotovoltaico che per qualche settimana ha aleggiato sulla frazione di Piano di Mommio. "Lo scorso anno in consiglio comunale è stata approvata una mozione all’unanimità all’interno della quale è emersa una chiara volontà politica di non applicare in maniera scellerata il decreto legislativo 199 del 2021 (relativo alla crescita sostenibile del paese; ndr)".

"Il provvedimento legislativo reca disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili e si pone l’obiettivo entro il 2030 di incrementare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili – spiegano Morelli e Cima – e per fare ciò prevede tutta una serie di semplificazioni, in tema di rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia – sottolineano i consiglieri di minoranza – nonostante la cogenza della normativa nazionale in tema di individuazione di superfici e aree idonee, la normativa regionale in fase di gestazione sembra essere ancora più stringente. Ci auguriamo che la visita dell’assessore regionale Monni, prevista per oggi s Massarosa, non si limiti a una passerella elettorale in vista delle elezioni, ma sia viceversa un’occasione per fornire ai cittadini le risposte che meritano al fine di non vedere un selvaggio consumo del suolo attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree classificate come agricole".