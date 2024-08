Parcheggio riservato ai residenti. L’area sperimentale sarà attivata durante il Mediceo live festival

Tanto pubblico, viabilità rivoluzionata, numero di posti auto ridotti, residenti infuriati per gli inevitabili disagi. Ancora per poco: in occasione dei prossimi eventi del Mediceo live festival l’area medicea sarà off-limits ma con un parcheggio sperimentale sul retro del Palazzo riservato esclusivamente ai residenti. Il via libera è arrivato ieri mattina al termine del sopralluogo effettuato dal direttore generale della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco e dal comandante della polizia municipale, Mauro Goduto con l’obiettivo di trovare una soluzione a partire da martedì con il concerto della PFM e il 12 per la serata-omaggio a Ennio Morricone.

In via del Palazzo il traffico sarà infatti interdetto a partire dalle 18, con deviazione in via Gino Lombardi dove sarà istituito un senso unico alternato con divieto di sosta dalle 17 all’1. Sia martedì che il 12 agosto, pertanto, il parcheggio della cava nell’area retrostante Palazzo Mediceo, a cui si accede facilmente prima di giungere al ponte dell’Ascolina, sarà a disposizione dalle 17. L’area potrà accogliere una cinquantina di auto, riducendo così i disagi nelle serate di modifica alla viabilità, con il Comune e la Fondazione Terre Medicee che ringraziano Giorgio Noceti per la disponibilità. L’accesso al nuovo parcheggio potrà avvenire in due modi: prima delle 18 percorrendo via del Palazzo, dopo le 18 transitando da via Lombardi e imboccando il ponte dell’Ascolina in senso contrario rispetto al senso di marcia ordinario. "È una soluzione messa a punto con il Comune e che nasce per dare risposta ai residenti – spiega Monaco – mettendo a disposizione questo spazio privato che consentirà di ridurre gli inevitabili disagi propri di serate particolari come quelle del 6 e del 12, quando è previsto un notevole afflusso di persone. Raccomandiamo di prestare attenzione ai divieti, in particolare per la rimozione delle auto che sostano in modo irregolare".

Il comandante Goduto ricorda che ci saranno comunque appositi cartelli per evitare l’accesso ai non autorizzati: "Le targhe dei mezzi che useranno questo parcheggio saranno rilevate sia per fini statistici utili alla messa a punto di questa soluzione sia per ulteriori verifiche". Infine, per evitare problemi di viabilità e parcheggio i non residenti potranno usare il servizio gratuito di bus navetta con partenza dal parcheggio del terminal della stazione di Querceta, in funzione dalle 19 alle 21,30 e con corse di ritorno dalle 23 alle 00,30.