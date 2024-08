Paolo Ruffini diventa “babysitter“. Lo spettacolo al Festival Versiliana

Cosa accadrebbe se Paolo Ruffini, attore, regista, conduttore e autore poliedrico, mentre sta per iniziare il suo one man show, fosse interrotto da tre bambini, Isabel Aversa, Lorenzo Pedrazzi e Leonardo Zambelli, che si sono persi?

Dovrebbe occuparsi di loro, dopo aver rintracciato i genitori, aspettando che vengano a riprenderli, trasformandosi così in un improbabile babysitter, intrattenendo non solo i piccoli, ma anche il pubblico, nello spettacolo “Il babysitter. Quando diventerai piccolo capirai“ che, dopo il successo del video podcast nato in collaborazione con Claudia Campolongo, musicista e compositrice livornese e che ha sbancato sui social, da Spotify a Instagram, da Facebook a Tik Tok, in cui il comico regala uno sguardo puro e spontaneo sul mondo e sulle tematiche esistenziali della vita degli adulti, arriverà giovedì, alle 21.30, nel cartellone del 45° Festival La Versiliana, promosso e organizzato dalla Fondazione con la consulenza artistica di Massimo Martini.

Uno spettacolo in cui l’artista cercherà di distrarre e intrattenere i bambini, per ingannare l’attesa, con una sequela di giochi ed espedienti, che trovano la complicità del pubblico, e si snodano in una sequela di gag esilaranti dal ritmo serrato.

Paolo e i suoi ospiti inaspettati si troveranno a dialogare sui grandi temi del mondo dell’infanzia e quello dell’età adulta, dal potere della fantasia alle grandi responsabilità, dalle cose che i “grandi” hanno dimenticato alla libertà che cresce con gli anni.

Tra leggerezza e divertimento lo spettacolo si concede qualche momento poetico, di quelli che solo le riflessioni sorprendenti di un bambino possono regalare. Le poltrone del teatro diventano i sedili di una macchina del tempo, per viaggiare tra passato e futuro e re-imparare le cose che solo i “piccoli” sanno.

Il “Babysitter“ è il primo “one man show.... e mezzo“, scandito da comicità e improvvisazione, che riporta il pubblico ad essere bambino per una sera, ricordando quanto sia importante non smettere mai di giocare, con la grande forza dell’arte, e della disobbedienza, che caratterizza lo stesso Ruffini, che gli permette di coniugare il classico al pop, superando qualunque categoria.

I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Info 0584 265757.