Panettonissimo boom Duemila dolci venduti

Più di 2mila panettoni per un totale di circa 2mila chili di lievitato venduti. Sono i numeri record che raccontano il successo della prima edizione di Panettonissimo, una vera e propria kermesse del gusto che ha riunito in piazza Duomo 16 maestri artigiani calamitando migliaia di visitatori e proponendo oltre 20 tipologie differenti del celeberrimo dolce legato alla tradizione. Una richiesta così forte che ha costretto i pasticceri a ricorrere a più rifornimenti di scorte. Tutto questo accadeva nella gioiosa piazza del Duomo mentre nel Chiostro di Sant’Agostino si svolgevano, sabato e domenica mattina, i talk-show cui hanno partecipato molti pastry chef per approfondire tanti argomenti tecnici, ma anche curiosità, intorno al panettone. Soddisfatto il Comitato delle Botteghe di Pietrasanta che - insieme al Comune col sostegno della Banca della Versilia Lunigiana Garfagnana - ha ideato una ‘tre giorni’ dolcissima grazie alla direzione artistica di Davide Paolini. La grande affluenza di pubblico fino all’ultimo giorno ha permesso alle pasticcerie non solo di vendere oltre duemila panettoni, ma ci sono stati anche veri e propri momenti di show grazie a Damiano Carrara, il giudice dei cake reality su Real Time, che sabato ha incontrato i presenti e si e’ concesso a selfie. "Il paese si è popolato davvero di tanta gente - commenta Gianluca Borgonovi, presidente delle Botteghe, affiancato dalla vice Giulia Quadrelli - e in tanti hanno abbinato l’aspetto di valorizzazione di prodotti locali con lo shopping. Questo ci fa già pensare all’edizione 2025 nella quale vogliamo crescere ulteriormente: l’idea è di potenziare i talk e creare un circuito più ricco di degustazioni nei locali"