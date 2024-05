Palio dei Micci da incorniciare. E il “Ponte“ si concede il bis

"Forza Ponte, forza Ponte… I campioni di Querceta siamo noi...". La contrada rossoblù del Ponte si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Palio dei Micci, vincendo la corsa per la dodicesima volta nella storia della manifestazione. Ma la 67esima edizione del Palio, davanti a più di 10mila persone tra spettatori e record di figuranti, rimarrà nella storia anche per il poker, unico, del Leon D’Oro che ha vinto “Tema”, “Sfilata”, “Alabarda” e premio “Fratelli Meccheri”.

“E’ incredibile – commenta Francesco Sarti, presidente del Ponte – è talmente strana e bella questa cosa, perché confermarsi così per due anni… Sono troppo contento e dedico questa vittoria a tutto il popolo della contrada”. Stasera si svolgerà il tradizionale carosello per le vie di Querceta per festeggiare la grande vittoria di Augusto Vargiolu (sul miccio “Pelosino”), giovane diciannovenne fantino sardo che in due anni di partecipazione ha fatto l’en plein dominando dall’inizio alla fine davanti a Quercia e Lucertola. Ma ci sono volute sei partenze false in serie prima di dare inizio alla corsa vera e propria.

"Sono felicissimo – dice il fantino, ero di giornata della contrada del Ponte – e spero di essere confermato anche l’anno prossimo, sono pronto a tornare per questa meravigliosa contrada”. Come detto, il Leon D’Oro ha calato il poker con 4 incredibili vittorie che le consentono di mettere in bacheca il nono Tema, l’ottava Sfilata, le diciannovesima Alabarde e dieci 10 Meccheri. “Non me l’aspettavo, sono felicissimo per tutti i miei ragazzi che hanno dato il massimo” commenta Giuseppe Menchini, che festeggia con quattro vittorie addirittura quarant’anni anni di presidenza.

Ecco le classifiche.

Tema: Leon D’Oro punti 43, Cervia 42, Madonnina 38, Lucertola, Quercia e Ponte 36, Ranocchio 34, Pozzo 32,50.

Sfilata Storica: Leon D’Oro 188, Cervia 173, Ponte 166, Ranocchio 162, Quercia 160, Pozzo 156, Madonnina 154, Lucertola 152.

Alabarda. Leon d’Oro 16, Cervia 14, Ponte 11, Quercia 9, Madonnina 8, Ranocchio 7, Lucertola 6, Pozzo 4.

Tamburini. Leon d’Oro 43,50, Ponte 43, Pozzo 41,50, Cervia 41, Madonnina 37, Ranocchio, Quercia e Lucertola 37.

Il “Palio in vetrina” se l’è aggiudicato la gioielleria Fg Gioielli di Querceta. Tarabaralla nelle casse dell’associazione dovrebbe entrare circa 45mila euro per la giornata di ieri. Ora sarà la volta (sabato 18 e domenica 19 maggio) dei “Giochi di Bandiera Assoluti” con tutti i ragazzi e ragazze che si sono dati appuntamento in mezzo al campo per l’apoteosi del Palio, ossia l’esibizione congiunta di tutte e 8 le contrade, e poi a giugno del torneo di calcio delle contrade. Dopodiché verrà assegnata la Coppa del Presidente che se la contenderanno Menchini (Leon D’Oro) e Sarti (Ponte), che ha già vinto “Miss Palio” e stravinto anche il “Miccio Canterino” con Antonio Maggio.

Dario Pecchia