Palestra Frediani. Scongiurate altre frane

Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha compiuto sopralluoghi in alcuni cantieri. Ad Azzano vanno avanti gli interventi di riqualificazione, attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione, avviata nei mesi scorsi e finanziata con un contributo ministeriale e con risorse proprie. Al momento è in corso il rifacimento della piazzetta di Città: una volta completato questo cantiere, i lavori saranno estesi alle vie Città, Giorgi e Tarabella. "Azzano – afferma il sindaco Lorenzo Alessandrini – era l’unico paese della montagna che non aveva ancora ricevuto interventi di pavimentazione in pietra in alcun modo. Gli altri, quando per le fognature, quando per il metano o per l’acquedotto, avevano già avuto interventi di riqualificazione. Proporrò l’intitolazione della piazzetta di Città al Cavalier Mario Amati, insegnante e uomo politico impegnato per il suo paese, che ha lasciato un ricordo indelebile".

Altro cantiere è quello per la nuova palestra, attigua alla scuola Frediani. Nelle scorse settimane, a seguito delle copiose precipitazioni si era verificato uno smottamento che aveva arrecato alcuni danni al cantiere stesso, e che era stato causato dalle piogge e da una notevole venuta d’acqua sotterranea. Ieri la verifica delle operazioni in corso per la messa in sicurezza e ripristino dell’area, con un sopralluogo del sindaco Lorenzo Alessandrini, dell’assessore all’ambiente Michele Silicani, del progettista della palestra Maurizio Gianassi e dei tecnici impegnati. "E’ un intervento risolutivo – commenta il sindaco – grazie alla realizzazione di terre armate a consolidamento dei terrazzamenti esistenti a monte della palestra, di muri in cemento armato per la protezione e di attente opere di regimazione delle acque nere e bianche in modo da non costituire più un problema per il versante".