Palazzo Quartieri Verrà messo a norma La biblioteca sarà spostata

Dopo l’estate partirà il maxi intervento di messa a norma dal punto di vista sismico di Palazzo Quartieri. Un’opera prevista e d’obbligo, che comporterà la chiusura prolungata della biblioteca al piano terra con trasferimento di libri e postazioni in altra sede (molto probabilmente Villa Bertelli). Proprio recentemente è stato infatti approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 202326 e per l’annualità in corso prevede un investimento di 1 milione 200mila euro per la ristrutturazione e adeguamento sismico di Palazzo Quartieri. "L’intervento è doveroso – evidenzia il consigliere delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli – perchè quando è stato edificato quel fabbricato non c’erano le attuali normative sulla sismica. Un’opera particolarmente onerosa perchè la Sovrintendenza impone che si agisca dalla fondazione fino alle superfetazioni, cioè tutte le addizioni, perchè non vuole che venga demolito ciò che è stato costruito successivamente. Presumibilmente il cantiere partirà a ottobre e comporterà un parziale ponteggio e lo spostamento della biblioteca per circa un anno, dato che all’interno sono presenti pareti portanti intorno alla scala e pilastri consistenti. Dove sposteremo le sale lettura? Dovremo valutare anche se l’opzione più logica al momento appare Villa Bertelli, dove già in passato si è concentrata la biblioteca".

Una volta concluso il cantiere per la messa in sicurezza sismica, Palazzo Quartieri vedrà finalmente il completamento del primo e secondo piano dell’immobile, previsto nel 2025. "In questo caso – aggiunge Ghiselli – potremo lavorare tranquillamente senza interferenze con l’utenza della biblioteca perchè gli interventi riguarderanno le tramezzature e contiamo di suddividere gli spazi con pareti in cartongesso in modo da non appesantire l’edificio. Per quanto riguarda la destinazione dei nuovi spazi saranno analizzate attentamente le richieste dei cittadini attraverso incontri con la popolazione e tenendo conto dei risultati del concorso partecipativo che fu promosso nel 2019 per raccogliere le idee della gente relativamente a esigenze, progetti e servizi riguardanti il centro, Vittoria Apuana, Vaiana e Caranna, con molte proposte proprio concentrate su Palazzo Quartieri".

Francesca Navari