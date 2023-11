Palazzo pretorio, il Tribunale sgombera il terzo piano. Ipotesi hotel

Un hotel di lusso sopra il teatro? È un’ipotesi, tutta da valutare, tra le tante legate alle manifestazioni d’interesse presentate dai privati nel corso degli anni. Ipotesi che tornano d’attualità dato che il tribunale di Lucca, su input del presidente Gerardo Boragine, ha liberato il terzo piano del palazzo (nella foto), risalente al XIV secolo, ex sede delle carceri e della pretura. "Il tribunale, in collaborazione con l’ufficio patrimonio – spiega il sindaco Alberto Giovannetti – ha sgomberato il terzo piano da carteggi e fascicoli, restituendone al Comune la totale disponibilità. In passato avevamo ricevuto diverse manifestazioni d’interesse per rigenerare quegli ambienti: ora possiamo riprenderle in considerazione e individuare l’opzione migliore per valorizzare questa storica struttura di indubbio pregio. Dovrà avere una destinazione consona e rispettosa del contesto ambientale. Alcune proposte riguardavano il settore dell’alta ricettività, ma valuteremo ogni ipotesi con cura".