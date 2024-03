Palazzo Pretorio: "Assemblea pubblica"

"Il sindaco Giovannetti intende operare per il Palazzo Pretorio alla stessa maniera del padel di Focette: cederlo al miglior offerente probabilmente per ricavarci un albergo di lusso e poi farlo tornare alla comunità forse fra trent’anni". Il Pd invoca la necessità di un’assemblea cittadina per discutere del futuro dell’edificio. "Le ex-carceri – sottolinea l’opposizione – non ospitano solo la Pietrasanta Sviluppo oppure alcune associazioni (come l’Anpi), ma rappresentano la storia della città, luogo naturale per ospitare mostre, esposizioni oppure uffici di rappresentanza istituzionale. Pietrasanta è fortunatamente ricca di molte associazioni volte anche alla solidarietà verso il prossimo, che stentano ad avere un luogo dove ritrovarsi e condividere i progetti: questo aspetto sembra non interessare la giunta. In queste operazioni di spostamenti e ricollocazioni della patrimoniale, di realizzazione di nuovi spazi all’ex-Pio Campana si dovrebbe tener in considerazione. Certo bisogna fare i conti con i fondi per le ristrutturazioni e i mantenimenti, ma i canali di finanziamento (fondazioni bancarie, fesr, bandi ministeriali, ecc) spesso ricorrenti per il recupero degli edifici storici sono molti e facilmente intercettabili. La destinazione di Palazzo Pretorio dovrebbe essere pensata nell’ottica della dislocazione futura del Don Lazzeri Stagi una volta terminati i lavori allo Stagi: tutto il complesso del Sant’Agostino diverrà polo museale e in questo quadro potrebbe rientrarci Palazzo Pretorio e Moroni. Ma la cittadinanza sembra non avere voce in capitolo, informata qua e là con un articolo di giornale. Chiediamo pertanto al sindaco di promuovere un’assemblea cittadina per discutere di questi progetti e idee che disegneranno la Pietrasanta del futuro"