La mappa dell’assistenza domestica. Non solo straniere, tornano le italiane

VIAREGGIO

I primi furono i filippini. Minuti e riservati. Quasi sempre cattolici. E questo li agevolò nell’inserirsi all’interno della nostra società. Ad accoglierli nelle proprie abitazioni le famiglie di professionisti e industriali. Raccontato anche nelle pellicole cinematografiche. Poi la caduta del muro di Berlino, con la redifinizione del contesto geopolitico e la fine dei regimi dell’Est Europa, ha aperto a flussi dai quei Paesi. Tante le persone, soprattutto donne, alla ricerca di un lavoro nelle nostre città. Sono arrivate quindi polacche, georgiane, moldave, ucraine e romene. Un flusso continuo e senza sosta che fa sì che oggi il 70% dei lavoratori domestici in Italia non ha la cittadinanza italiana, il dato aumenta al 72,7% nel caso delle badanti. Si tratta di quasi 622 mila lavoratori, di cui il 50,2% si occupano di assistenza alle persone anziane o diversamente abili (badanti). Ma quali sono le nazionalità più propense al lavoro domestico?

Dai dati dell’Osservatorio "Domina" l’analisi dei paesi di origini dei lavoratori domestici evidenzia come il 46% dei lavoratori domestici “stranieri” provenga da tre nazioni: un quinto viene dalla Romania (131 mila), il secondo Paese più rappresentato è l’Ucraina, con 91 mila lavoratori, seguito dalle Filippine con 65 mila. Infine gli altri paesi di provenienza: il 6% dei lavoratori domestici totali in Italia proviene dal Perù (37.333), mentre il 5,6% dalla Moldavia (35.113). Sotto le 7 mila unità paesi come la Bulgaria, Senegal, Russia o Nigeria.

Una fotografia che vale anche per la nostra città (e la Versilia più in generale) come emerge sentendo le associazioni che si occupano della loro assistenza. Anche se negli ultimi anni, complice la crisi economica, sono tornate ad affaciarsi nel campo dei lavori domestici anche le nostre connazionali. A questo proposito significatvo il quadro che emerge dalle statistiche della banca dati di Acli Toscana su un’indagine condotta sulle richieste rivolte al Patronato della Toscana. Nella nostra regione, le badanti italiane, attivate attraverso il Patronato Acli, erano 305 nel 2015, sono diventate 350 nel 2016 e 396 nel 2017. Un incremento di circa il 25% in soli tre anni, che fa sì che le italiane siano le bandati più numerose dopo quelle rumene.